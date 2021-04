Janika Päll: Mida siis tähendavad „müüt“ ja „mütoloogia“?

Müüt on pika ajalooga sõna. Vanakreeka μῦθος (mythos) tähendab kõigepealt: sõna või kõne (versus tegu), see on avalik kõne või jutuajamine, asjaolud või faktid (väljaöeldud sisu), kava, plaan (mis on meelel), ütelus või kuulujutt; teiseks on see jutt või lugu (mis ei olene tõeväärtusest), fiktsioon (versus logos ja historia), legend, müüt ja muinasjutt (näiteks Aisopose lood ja valmid), draamateose faabula. Mütoloogia on müütide, pärimuslike või loodud lugude uurimise ja kogumisega tegelev distsipliin. Kuidas selles tähenduste tihnikus teed leida?