Marilyn Fridolin: Marju Lepajõe kui eeskuju ja õpetaja

Marju Lepajõe on paljudele olnud õpetajaks, kui mitte otseselt loengute kaudu, siis oma üldise eeskuju ning mõttemaailmaga. Minul oli õnn olla kahe semestri jooksul Marju õpilane Academia Artium Liberaliumis ehk Vabas Akadeemias toimunud vanakreeka keele kursustel. Hoolimata meie kokkupuutepunktide lühidusest võin kinnitada, et see, kuidas ta õpetas, on mind mõjutanud vähemalt sama sügavalt kui see, mida ta õpetas.