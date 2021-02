Idealistlik meelerohi

Kahe algelemendi pinnalt kasvasid üles kaks filosoofilist õpetust: idealism ja materialism. Esimene neist väidab, et mateeria on kallerdunud vaim või idee, teise järgi pöörlevad meie ajus füüsikalis-keemilised hammasrattad ja muud seal ei olegi. Mõlema doktriiniga on omad probleemid. Idealismi vastu räägib see, et me — või vähemalt rõhuv enamik meist — ei suuda ennast hambavalust vabaks mõtelda. Materialistidel ei ole jälle head selgitust subjektiivse kogemuse olemasolule. Miks me ei taju armudes mitte testosterooni, progesterooni, östrogeeni ja teiste hormoonide liikumist, vaid seda, millest kirjutavad poeedid.

Alates 19. sajandi teisest poolest on teaduslikku mõtlemist valitsenud materialism. See on andnud meile hambaravi ja tuumarelvad. Ei ole eriti üllatav, et selle muidu väga viljaka doktriini kitsaskohad ilmnevad kõigepealt psühhiaatrias, s.o vaimuhaiguste ravis. Ravimitööstuse nurgakiviks on oletus, et inimaju on samasugune kellamehhanism nagu kogu ülejäänud universum. Nendesamade hammasrataste tiirlemine loob peas meile pettekujutluse teadvusest — millestki, mida järjekindlalt materialistlikus filosoofias olla ei saa.