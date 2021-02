Muusika ja vaimuhaigused

Esiteks, muusikateraapia on kaasajal nii laialdaselt kasutusel, et selle kasutegurit eitada oleks lihtsalt rumal. Minu põlvkond, meenutagem: ülikoolis õpetati meile Vladimir Iljitš Lenini raamatut „Marksism ja empiriokrititsism“, kus arendatakse mõtet, et tõe kriteerium on praktika. Teiseks, nüüdisaja muusikas võib leida kihistusi, kus muusika on komponeeritud nii, et selle struktuur on teise- või kolmandajärguline. Selle asemel ongi muusika eesmärk pigem kuulaja meeleolu manipuleerimine ehk siis teraapia — näiteks Brian Eno “Music for Airports”. Ja kolmandaks, muusikateraapia tüüpe on mitmeid. Kõige olulisem vastandus seisneb nähtavasti erinevuses aktiivse (tegevusega seotud) ja passiivse (retseptiivse) teraapia vahel. Aktiivne muusikateraapia lähtub eeldusest, et tegevus kui selline mõjub inimorganismile positiivselt. Me teame, et üheks põhiliseks soovituseks depressiooni all kannatajatele on liikumine — see on tegevus. Liikumine looduses pakub inimesele reeglina positiivseid emotsioone. Tegelemine muusikaga — isegi selle vähekomplitseeritud vormides — annab seda samuti. Muusikast saadav emotsionaalne nauding võib loodusega võrreldes olla ehk suuremgi. Tsiteerigem muusikapsühholoogiast tuntud käibeväljendit: I have never met a musician who regretted being one (ma pole veel kohanud muusikut, kes oleks oma elukutsevalikut kahetsenud).