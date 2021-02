Vaimsest kriisist, müstikast ja muust

Kui lugeda Teise maailmasõja eelseid parun Julius Evola arutlusi Euroopa inimese vaimsest tervisest, võib tabada meid äratundmine, et mitte midagi ei ole muutunud. Evola, kes oli üks 20. sajandi olulisemaid esoteerilise maailmavaate esindajaid, jagas inimesed kaheks: need, kes otsivad vaimsust raamatutest ja samastavad seda raamatukogude ja ülikooliauditooriumidega, ning need, kes on muutnud religiooniks võistlemise ja spordi. Evola arvates on mõlemad lähenemised valed ja kujutavad endast modernset dekadentsi. Ta hakkas otsima puhtamaid vaimsuse aktualiseerimise võimalusi nii kehale kui ka mõistusele ning leidis sümbioosi näiteks mägironimises.