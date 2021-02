Windischi tagasitulek

Legendaarse mängufilmi „Hullumeelsus” viimases kaadris August Windischi vaatajale suunatud sõnad jäävad kummitama: „Me kohtume kunagi. Kindlasti kohtume!” Jüri Järveti kehastatud Gestapo ohvitser viib hullumajas läbi uurimist, et avastada sinna peitu pugenud ja vaimuhaigust simuleeriv inglise spioon. Spiooni leida ei õnnestu, sest teda pole seal kunagi olnud ja Windisch hullub filmi lõpuks ise. Seda 1968. aastal kinoekraanidele jõudnud Kaljo Kiisa allegoorilist meistriteost võib tõlgendada kui totalitaarse ühiskonna kriitikat. Fašism on täielik hullumeelsus, totalitaarne ühiskond on pidevas psühhoosis olev neurootiline ühiskond. Kuidas elada nii, et me ei hulluks? Kas on võimalik elada nii, et me Windischiga enam ei kohtuks?