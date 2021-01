Kaie Metsla: Püha majandusõpetus

Suur ümbritsev segadus on paljusid meist muutnud. Oleme rohkem õues, avastame uusi matkaradasid, märkame detsembrikuus taas õitsele minevaid roose ja tunneme suurt rõõmu värskelt sadanud lumest. Teeme koos lumeingleid ja oskame lähedastega koosolemist pidada veelgi olulisemaks. Nii on juhtunud minugagi – võimlen hommikuti õues, kastan end seejärel jääkülma jõkke ja istun, kasukas seljas, lambateki all karges talveõhus kakskümmend minutit. See on üsna teistmoodi sellest, milline oli elu isegi veel aasta tagasi.

Kõik see on ajendanud mind üha enam endalt küsima, kuidas see lugu edasi võiks minna? Ameerika public speaker’i Charles Eisensteini nimi ei ole meilgi siin päris tundmatu. Eesti keelde on tõlgitud kaks tema raamatut ja Tähenduse teejuhtide oktoobrinumbris oli meil temaga suur intervjuu. Mind hakkas huvitama Eisensteini raamat “Püha majandus: Raha, kink ja ühiskond üleminekuajastul”, mis on üks tema kahest eesti keeles ilmunud raamatust. See pealkiri oli minu jaoks algusest peale intrigeeriv ja saabunud jõulurahu inspireeris lugema. Eisenstein räägib oma raamatus suurest transformatsioonist, uue majandusmudeli otsingutest ja raha pühaduse mõiste taastamisest.

Esimene lihtne näide, mis kohe mu tähelepanu köitis, oli lugu lapsehoidmisest. See lugu ühtib ka minu kogemusega ja kõlab nii: mul on sõber, kelle lapsi ma aeg-ajalt tasuta hoian. Ma teen seda seetõttu, et armsale inimesele on rõõm kingitust teha. Sõbra lapsed on toredad ja aeg, mis mina lastega veedan, annab talle võimaluse tegeleda tema jaoks oluliste asjadega. Näiteks vaimse või füüsilise tervise parandamisega. Lapsehoidmine on minu kingitus talle, see on tasuta teenus ehk hüve, mis ei lähe aga kehtiva majandusõpetuse kohaselt sisemajanduse kogutoodangu arvestusse. Samas aga, kui ma registreeriksin minilasteaia ja hoiaksin sõbra lapsi raha eest, siis oleks see majanduslik hüve, meie SKT kasvaks pisku võrra ja sel juhul oleksin ka mina oma panuse majanduskasvu andnud. Kingitus, mis ma oma sõbrale teen, jääb aga praegu lihtsalt kirjeldama sooje ja lähedasi inimsuhteid ning väljendama vastastikust sümpaatiat.

Selline on see meie inimkonna lugu – lõppematu kasvu lugu, nagu kirjutab Eisenstein. Seda kehastab meie rahasüsteem ning tõukab tagant looduse võimu asendamine „kõikvõimsa“ inimese omaga. Kingimajanduse korral oleks aga asjad teisiti. „Kui mul on rohkem, on ka sul rohkem, sest need, kellel on rohkem, annavad neile, kes puudust tunnevad. Kingitused kinnistavad müstilist osalust milleski, mis on suurem kui sa ise, samas aga lahutamatu sinust enesest.”