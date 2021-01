Siim Sinamäe: Peategelase surm

Meiegi oleme loodus. Selle väiksem inimese näoga üksus võib olla tehtud selleks, et loodus endast aru saaks. Peegliks. Täpselt nagu meie inimestena teeme kunsti, kultuuri ja muid trikke, et enda elukogemust mõtestada. Kui loodus oleks enesega rahul, saanuks ainurakne endaks jääda.

Tuleme nüüd tagasi loo algul mainitud lapiku maa juurde. Miks selline labane, intelligentsi solvav näide? Mulle tundub, et tolle teema ümber käiv poleemika pole pelgalt nii lihtne, nagu seda on kahe kujundi füüsiliste omaduste võrdlemine. Elu ja tervise juures olevas ühiskonnas pole tarvidust viskuda maa ümaruse pärast ambrasuurile — kuju on siililegi selge. Selles reaktsioonis peitub mingi õudus. Hirm.

Mulle tundub, et tänapäeval ütelda, et maa on lame, on sama, mis mõni sajand tagasi ütelda "Jumal on surnud." See viitab mingite väärtuste kadumisele või lõppemisele. See tuletab meile meelde meie surelikkust. Et ka meie lõppeme. Ütleb ju kliimamuutus sama, mida ütles külm sõda või misiganes muu poliitiline kriis: Kõikide Elavate Asjade Lõpp on lähedal.

Väärtused kaovad, kui usk neisse ära kulub. Teade Jumala surmast ja maa lamedusest kohutab ainult siis, kui usk ei ole eriti kõva. Selleks ei ole vaja rohkem kui hõõrdumist ning aega. Teadus saadab küll inimesi kosmosesse ja parandab hambaid, teisalt aga kaevandab liitiumi ning laseb elusorganisme ennenägematult efektiivselt õhku. Inimestel on ikka vaja müüdikujulist karku, et päev õhtusse saata, Jumal meile ei kõlvanud, olgu siis meil see, mis igavese elu asemel seda vähemasti pikendab.

Mis selles nii jubedat on? Aastatuhandete möödasaatmine planktoni või mullana paistab nõme ainult inimese perspektiivist. Elu on käinud enne meid, käib ka pärast, kui mitte siin, siis kusagil mujal. Kõiksuse vastu ei saa, pole vahet, kui kõvasti rahakotiraudadest, protestiplakatist või autoroolist kinni hoida. 51

Ma tean, see on hirmus, tähendab, idee sellest on hirmus. Eksistentsiaalne ärevus ja teadmatus. Asja kohta, mis juhtub kõigiga, leiab surm häbiväärselt vähe kajastust. Ikka käivad sellega kaasas appikarjed, emotsioonile apelleerimine ning muu säärane, mis on keha, mitte hinge asi. On ju surmgi lihtsalt muutus. Ökosüsteem toidab ära nii palju allüksusi kui suudab, vajadusel kukub kokku. Noal uputas ka. Meri tõuseb, et siis kunagi taanduda. Üks ots reageerib teise otsa tegevusele. Inimene kaob, keegi mõistlikum tuleb ehk asemele. Loodus ei salli tühja kohta.