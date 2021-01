Mercedes Merimaa: Mercedese maailmapilt

Elav mütoloogia on oma kujunemiskeskkonnas püha, tal on kõnealuse kultuuri jaoks korrastav, juhendav ja reguleeriv funktsioon. Mütoloogiat on peetud teaduse eelkäijaks. Erinevalt teadusest ei pea aga mütoloogia olema seesmiselt loogiline ega rangelt kontrollitav. Mütoloogia on tihedalt seotud uskumuste ja religiooniga. Selles avaldub meie maailmapilt.

Minu, metsarahvaks kutsutud rahva esindaja, Maarjamaale sündinu, sooservas üleskasvanu maailmapilt tugineb väikese tüdruku kodukootud filosoofia, loodusest kogetu ja külakoolis saadud maailma parimale haridusele. Hiljem olen otsinud vastuseid ülikoolis ja kolledžis õpitust ning elus kogetust. Eriti on mulle meelde jäänud mu Emerson Kolledži botaanikaõpetaja õpetussõnad: Mercedes, õpi lugema Looduse raamatut! Seal on kirjas kõige uuem tarkus, sest kõike, mida võib leida meie raamatutest, on kogetud ja mõistetud juba enne sind. Majandusküberneetika õpingud Tartu Ülikoolis andsin mulle mõninga ettekujutuse süsteemiteooriast. Oskan lähtuda jäävusseadusest, mis ütleb, et mitte miski ei kao mitte kuhugi ja mitte miski ei teki mitte millestki, ning põhjuslikkuse seadusest, mis ütleb, et nii palju kui sa oled külvanud, niisama palju sa ka lõikad. Sestap loodan, et tänane kriis leiab lahenduse uues kvaliteedis. Milline see saab olema, seda ma muidugi täpselt ei tea. Kuigi kindlasti saame võtta eelnevast kaasa midagi olulist ja väärtuslikku.

Me loodame keset koroonakriisi, et saame pöörduda normaalsuse juurde tagasi. Ent mis on normaalne? Kas enne viirust valitsenud olukord oli ikka meie soovunelm? Mina ei usu vana tehnokraatlikku tarbimismaailma normaalsuse taastumisse, sest minu jaoks on müüt kasumi kasvule orienteeritud rahamaailma võidukäigust sattunud vastuollu arusaamaga Looduse kui elava organismi käitumisest. Inimene mõtleb välja aina uusi tehnoloogiaid, kuid loodus korrastab tasakaalu takkajärgi ja sageli meie jaoks halastamatult, nagu näitavad kõigi aegade võimsaimad looduskatastroofid. Teadlased väidavad, et kliima soojenemine annab orkaanidele veel rammu juurde.

Me loodame keset koroonakriisi, et saame pöörduda normaalsuse juurde tagasi. Ent mis on normaalne? Kas enne viirust valitsenud olukord oli ikka meie soovunelm? Mina ei usu vana tehnokraatlikku tarbimismaailma normaalsuse taastumisse 703