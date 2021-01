Arne Ader: Loendamisest, imetlemisest, aulidest ja metsast

Niipalju siis aulide loendamisest ja imetlemisest. Aga aulidest kõnelesin siin pikemalt sel ainumal põhjusel, et nende vaatlemisel on mul pikaajaline kogemus. Usun küll, et sarnaste mõteteni võib jõuda läbi erinevate loodusvaatluste. Loendamine ja imetlemine, keskendumine kvantiteedile või kvaliteedile, teadlase ja kunstniku teed ning aineinimese ja vaimuinimese lähenemised võiksid põimuda kõikjal.

Enamasti täiendavad loendamine ja imetlemine teineteist ja annavad meile erinevaid teadmisi. Ent alati ei pruugi see nõnda olla. Üks nukratest näidetest on praegu meie metsade ümber toimuv. Tuhandeid tunde on seda metsa asja arutatud, vaieldud ja suid puhtaks räägitud, ent me pole jõudnud mitte kuskile. Puud muudkui langevad ja üha rohkem ka kaitsealadel, kogukonnametsades, matkaradadel ja isegi hiiepaikades... Olukord tundub väljapääsmatu, aga kuna väljapääsu on mõistlik ikkagi otsida, siis panen siia lõpetuseks kirja mõned kogenud aulivaatleja metsamõtted.

Esiteks. Nii nagu auli asurkonna seisundit saab hinnata isegi laulu kuulates, saab ka metsade seisundit hinnata autoaknast välja vaadates. Tõsi küll, mõlemat vaid juhul, kui endine tasakaal on oluliselt paigast nihkunud. Metsade osas oleme vahest jõudnud tõesti sinnamaale, kus statistika olulisus on kahanenud ja meie elurikkusetundlik meel tunnetab ökotsiidi hõngu ilma arvtabelite abita.

Teiseks. Otsides parimat tasakaalu metsa aineliste ja vaimsete väärtuste arvestamise vahel, võib sõnalisi argumente kasutades kergesti libedale teele sattuda. Sõnad triivivad meid hõlpsasti aineliste väärtuste suunas, kusjuures põhjus on lihtne — elu vaimne külg on suures jaos sõnulseletamatu. Selle olulised väärtused ei ole loogiliselt tuletatavad, vaid kogetavad läbi äratundmiste ja ühtesulandumiste. Et saada aru metsavaikusest, selleks ei ole vaja midagi seletada, selleks tuleb minna metsa ja vaikida!

Kolmandaks. Elu mõiste on mitmetähenduslik. Arvutimängudes on näiteks elud mängult meie omad. Eesti keel väljendab muuhulgas elu selle vaimses tähenduses: me oleme elus ehk siis me oleme (ühe) elu sees. Seesuguse elu ilusaks väljenduseks on mets, mis ei ole puude summa, vaid tuhandetest liikidest koosnev eluvõrgustik. Kui puud surevad, on mets ikka elus.

Ja teie tõusete püsti ning lausute: „On küll. Me ei tohi nõnda raiuda seepärast, et see mets on väga ilus!” „Jah, muidugi,” vastab peametsaülem, „ilu tähendab tõesti rohkemat kui tuhat arvu. Me teeme raieplaani ümber ja majandame seda kaunist salu püsimetsana.”