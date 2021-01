Tom Valsberg: Ühislaulmise ja koostantsimise vägi

Meile tuntud kool käib aga prääniku ja piitsaga. Kiidetakse neid, kellel hästi välja tuleb, ja karistatakse neid, kellel veel ei tule. Juba lasteaias või algkoolis hakatakse lapsi lahterdama, et sina oskad tantsida ja sina mitte. Lapse teadvus on niivõrd habras, et vahel piisab ühest korrast, kui õpetaja ütleb: "Sina ei oska! Sul pole lauluhäält!" Laps jääbki uskuma ja arvab terve elu, et temal pole laulusoont, tantsujalga või rütmitaju. Selline veendumus pärsib tema soovi proovida ja taandab ta vaatlejaks, võttes sellega ära võimaluse ise tunda, osaleda ja selle käigus ka areneda. See ongi hõimlase ja lääneinimese peamine vahe. Üks osaleb ja areneb ja naudib, teine vaatab pealt ja annab hinnanguid.

Vastus küsimusele "Miks me arvame, et me ei oska laulda ja tantsida?" on lihtne. Kui sa oled sündinud hõimus, siis juba lapsepõlvest saati näed sa inimesi koos laulmas ja tantsimas ning sind kaasatakse sellesse tegevusse. Loomulikult tunned sa koos lauldes ülevaid ja rõõmu tekitavaid tundeid, mis ärgitab sinus soovi seda tegevust regulaarselt teha.

Lõpuks jääbki küsimus, kas sa eelistad arengut või naudingut? Kui arengut, siis sellega kaasneb pingutus, hirmude ületamine, eksimine ja jälle proovimine. Kokkuvõttes on arenguga kaasnev nauding kordades suurem kui lihtsalt kõrvaltvaataja nauding, aga selle eest peab maksma proovimisega. Kui tegu on laulmise, tantsimise või rütmimisega, siis pole suurimaks takistuseks mitte oskused või ande puudumine, vaid hirm: mida teised arvavad! Enne kui laps kõndima hakkas, proovis ta end püsti ajada sadu ja sadu kordi, kuni tal see lõpuks õnnestus. Tal ei olnud piinlik, kui ta kukkus ja end jälle püsti ajas. Meie täiskasvanutena arvame, et kõik peab kohe välja tulema, ja kui kohe ei tule, järelikult pole minu värk. Me justkui proovime vältida seda, et millegi õppimise loomulik osa on eksimine ja uuesti proovimine.

Millegi õppimisel on kõige olulisemaid faktoreid toetav innustav keskkond ja turvaruum. Kuidas muidu saaks juhtuda nii, et inimene, kes arvab, et tal pole lauluhäält, tuleb väelaulude õhtule ja hakkab lihtsalt laulma. Miks regilaulude ringis on nii lihtne ja loomulik kaasa laulda olenemata sellest, kas sa oled “laulumees” või mitte? Gruppides tekib kambafenomen, ühine ruum ja energia, kus ühistegevusi koos tehes muutub areng lihtsaks ja tegevus ülimalt nauditavaks!