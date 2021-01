Ülo Niinemets:Kas puhtam on ka jahedam?

Kliimamuutustega peetava võitluse kontekstis kerkib huvitav küsimus: mis juhtub kliimaga, kui me õhu ära puhastame? Mis juhtub siis, kui me paneme kõige saastavamatele kivisöeelektrijaamadele filtrid, loobume biomassi põletamisest, parandame veelgi sõidukite väljaheitesüsteeme või asendame sisepõlemismootoritega sõidukid elektriautodega? Kuivõrd seniste hinnangute kohaselt on aerosoolide netomõju kliimat jahutav, siis kas ei soojenda me õhku puhastades kliimat veelgi? Viimase aja uuringute valguses võib just nii juhtuda. On ennustatud, et kui ainuüksi Hiinas kõik juba praegu alustatud õhupuhastusprojektid ellu viiakse, tõuseb kogu põhjapoolkera temperatuur selle sajandi lõpuks ligi 0,1 °C. See mõju ei ole iseenesest suur, kuid siin on juttu ainult ühe riigi panusest. Praegustes kliima soojenemise mudelites ja kavandatud vastumeetmetes ei ole puhtamast õhust tingitud kiirema soojenemisega arvestatud. See tähendab aga seda, et kliima soojenemise võrrandis tuleb atmosfääri paisatavate kasvuhoonegaaside hulka veelgi vähendada.

Praeguste arengute taustal tundub, et järgneva 10—50 aasta jooksul saab riikide tähtsaimaks prioriteediks õhusaaste vähendamine ning kliima soojenemisega võitlemine jääb selle varju. Ideaalis tahaksime vähendada korraga nii õhusaastet kui ka peatada kliima soojenemise. Ent õhusaaste mõjutab kõikide inimeste elukvaliteeti kohe ja praegu, ning nagu näitas meie eelmise aasta kogemus, on sellega võitlemisel võimalik saavutada kiiret edu. 72

Senini on taastuvate süsinikuvabade energiaallikate (eelkõige päike ja tuul) suurimaks probleemiks see, et energiavoog on väga ebaühtlane ja raskesti ennustatav. Seetõttu vajame suuri ja kalleid talletusvõimsusi, akupanku või siis paralleelselt fossiilsetel kütustel ja biomassil töötavaid kiiresti rakendatavaid alternatiivvõimsusi. Ühe kõige perspektiivsema alternatiivse energiaallikana nähakse vesinikku, mida saab toota võrgus mingil ajahetkel üleolevast taastuvenergiast ja kasutada siis, kui energiat on puudu. Kuna vesiniku kasutamisel süsinikku ei vabane, siis räägitakse vesinikust kui puhtast energiaallikast, mille kasutamisel vabaneb ainult veeaur. Tõepoolest, võrrandis 2H2 + O2 = 2H2O süsinikku pole ja atmosfääri kasvuhoonegaaside sisaldust vesinikuenergia ei mõjuta. Küll on vesiniku kasutamise suur optimism transpordisektoris enneaegne ühel teisel põhjusel. Nimelt kehtib eeltoodud võrrand ainult siis, kui põlemine toimub puhtas hapnikus. Tavaõhus on 78 protsenti lämmastikku ning vältimatult tekib vesiniku põlemisel õhus ka lämmastikoksiide, mis moodustavad koos looduslike lenduvate ühenditega peenosakesi. Viimased on aga tervisele samamoodi kahjulikud nagu fossiilsete kütuste põletamisel tekkivad peenosakesed. Täpselt samamoodi hägustavad nad ka õhku ja jahutavad sellega kliimat.