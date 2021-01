Epistemoloogiline vahejuhtum Belgia politseiga

Mina lugesin „Kosmilist siugu“ paar aastat tagasi ja nõustun täiesti raamatule kaanekilke kirjutanud Maailmapanga spetsialistiga, et see raamat sarnaneb lugemiskogemuselt pigem põnevusloo kui antropoloogiauurimusega. Mõni aeg hiljem sattusin ma YouTube’is ringi uidates videole „Jeremy Narby: Why are these substances illegal“. Selgus, et see paariminutiline klipp oli lõigatud Rick Strassmanni samanimelise raamatu järgi tehtud dokumentaalfilmist „DMT: Hinge molekul“.