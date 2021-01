Andres Metsaplu: #3 Valu mõte

Igapäevases elus puutume me kõik valuga kokku. Kui me käe kogemata pliidiraua peale toetame, reageerime reflektoorselt kas käe äratõmbamisega või karjatame lihtsalt valust (kui vene keelt ei oska…). Aga valu võib ka teisiti tunda. Jüri Üdi kirjutab “Mu süda valutab mu poiss on huligaan küllap vist…”, Hando Runnel: “Ei tunne tallad kruusavalu, Sind petab vihm ja vikerkaar”. Betti Alver: “Kui lootsingi eile, siis täna ma tean, mida nõudja veel nõuab, miks pantima pean ka viimase valu ja silmavee – kuid võlga, mu võlga see tasa ei tee.“ Eesti keele seletav sõnaraamat toob valu erinevaid mõisteid kahel leheküljel, meie keel on selles osas rikas.

Teaduslikus mõttes on valu ürgne, evolutsioonis väljakujunenud kaitse organismi kahjustada võivate keskkonnamõjude eest. Nii millimeetripikkune ümarussike (C. elegans) kui ka inimene reageerivad kõrgele temperatuurile, mehaanilisele survele jne ühtemoodi — nad tõmbuvad tagasi. Valu on olnud meiega igavesti ja me oleme ammu leidnud selle vaigistamiseks looduslikke vahendid. Tänapäeval laialdaselt kasutatavad morfiini derivaadid on mõjusad valuvaigistid, kuid tekitavad kiiresti sõltuvust. Eriti USAs on nende ülekasutamisest tekkinud suur probleem. Suure osa nendest ca 100 000 inimesest, kes seal iga aasta ravimite kõrvaltoimete tõttu surevad, viivad endaga kaasa valuvaigistid. Meditsiini ja ühiskonna areng on viinud sinnamaale, et inimesed ei taha enam valu kannatada ja miks peakski?

Siinkohal jäi mulle meelde Meego Remmeli tsitaat Vanast Testamendist, et Eeva pidi kannatama lapse ilmaletoomisel valu, sest see on inimlik. Kui see mõte panna tänapäeva konteksti, siis keisrilõikega sünnitus läheb aina enam moodi, näiteks Taanis on see juba väga levinud. Aga üha enam tuleb andmeid, et lapse sünnitusel on valul ja stressil oluline osa. Kui laps tuleb läbi kitsa sünnituskanali, programmeerib see ta tüvirakkude DNA epigeneetiliste markeritega (need pole pärilikud!), mis muudavad vastsündinu keskkonnategurite suhtes vähem vastuvõtlikuks. Lapse immuunsüsteem on võitluseks väliste haigustekitajatega, nagu näiteks viirused (COVID19!), mikroobid, seened jne, paremini ette valmistunud. Ehk tuleb just siit ütlus „no pain, no gain“ — pole valu, pole ka edasiminekut.

Väga huvitav oli arutelu platseeboefektide üle. Meego Remmel kirjeldas elavalt olukorda, kus ta isa palvetas vähihaige abikaasa eest ja valud kadusid. Susan Perry kirjutab oma essees “Power of the Placebo”, dr Henry Beecheri kogemustest Teise maailmasõjas. Lõuna-Itaalias toimunud ägedate lahingute käigus sai ameeriklastel morfiin otsa. Beecher pani tilgutitesse lihtsalt Ringeri lahust ja 40 protsenti haavatutest ütles, et suur tänu, valu on kadunud! Sõda lõppes, aga arstil oli see meeles ja siit sai alguse platseeboefekti põhjalikum teaduslik uurimine.