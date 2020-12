Kaie Metsla: Koha kutse

Kõndisime Portugalist Hispaaniasse mööda looduslikult kauneid radu, kus ühel pool saatis meid lai sammaldunud kiviaed ja teisel pool hiljuti koristatud viinamarjaväli. Palverändurid on tallanud neid radu sajandeid. Läbi aegade on raja ääres kõrguvad puud ja looklevad kiviaiad pakkunud mõtteainet miljonitele ränduritele. Sügispäike paitab mu nägu, kõnnin punane seljakott seljas ja näppan tee ääres kasvavalt kiivipuult vilju. Üle kraavi laiuval viinamarjapõllul pilgutab mulle silma üksik koristamata jäänud marjakobar. Lähen ja toon selle ära. Ma ei mäleta, et oleksin nii maitsvat marja varem söönud – see on hetk, mis ei unune. Adun, et see ei ole lihtsalt lummav loodus, värske õhk ja parajalt mõnus füüsiline pingutus, vaid veel midagi. Rupert Sheldrake on pühapaikadest kirjutanud nii: „Lõpuks on pühapaigad pühad seetõttu, et nad kätkevad endas mälu sellest, mis seal on varem juhtunud. Kui paljud inimesed on seal palvetanud, tervenenud või sealt inspiratsiooni saanud, siis on palju tõenäolisem, et see paik mõjub hästi ka teistele... Kui kõnealust pühapaika külastanud palverändurid on sealt saanud inspiratsiooni ja hingekosutust või on seal tervenenud, siis on tõenäolisem, et samasugust vaimset ühendust kogeme ka meie.“ Mulle see mõte meeldib.