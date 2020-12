Pille Andresson: Valgerand

Rannal istudes, silmad kinni, meenutan aega, kui ma veel väga väike tüdruk olin. Kui ma lapsena kodu mängisin ja kriimus põlvedega kuurikatustel ronisin, teadsin, et minust peab saama väikeste loomabeebide talitaja või vähemalt loomaaia direktor. Päris nii küll ei läinud, kuid minust on saanud arst kõige pisematele lastele — vastsündinutele. Minu töö ei ole kerge. See on kui meri – vahel sillerdav ja vaikne, vahel tume ja tormine. Pisikesed hinged, kes ennast meile on usaldanud, vajavad abi ja panevad meile suure vastutuse. Mõned neist on nii väikesed, et neid saab kanda peopesal. Pisikesed ei suuda oma vaeva veel sõnadesse panna. See on ülim väljakutse. Ja siis lisaks veel Tema, see kõiki valitsev isand Aeg, kes sunnib meid reageerima ja kiiresti otsuseid langetama. See meenutab mulle Camus' „Sisyphose müüti“. Tundub, et kohe-kohe murdud, ei jaksa enam. Kuid siis avad silmad ja Aeg peatub... tulevad lahendused ja enamgi veel. Äsjasündinud laps on meiega ühinenud, temast on saanud osa meist, ta võitleb visalt edasi ja võidab end elule tagasi. See on seletamatu rõõm. On aga päevi, kui väike organism väsib ja soovib lahkuda, ta annab meile mõista, et nii on talle parem. Iga lahkumine võtab meist kaasa suurema või väiksema killu, kuid jätab meile mälestuse.