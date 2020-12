Tiina Ristimets: Aja- ja rajamustritest

Minu pühapaik on Valgerannas. Kõik oma unistused, mured ja rõõmud on sealsetele radadele ära räägitud. Ka tähtsamad vastused olen iseendas leidnud just nendel teedel kõndides. Olen märganud, et kui vajan erilist mõtete korrastamist ja selgust, siis tõmbab mind ikka ja jälle sinna. Nii oli see lapsepõlves ja on ka praegu.

Igal inimesel võiks olla oma rajad ja paigad. Nimetame neid siis kas oma pühapaikadeks või lemmikpaikadeks, tähtis on see, et seal on meil endaga olemine loomulik ja kerge. Need on kohad, kus saame olla ühenduses iseenda ja loodusega. Paigad, kus saab mõtiskleda maailma asjade üle, omistamata neile tähendust ja olulisust. Kasuks tuleb nii oma juurte kui ka esivanemate tundmine ning nendega sideme hoidmine. Sisemise vaikuse ja rahuliku meele säilitamine on eriti praeguses mürarikkas maailmas üks tähtsamaid teemasid.

Tasakaalu hoidmise vundamendi loob aga side looduse ning oma juurtega. Selle üle, kuidas me seda ise hoiame ja lugude ning eeskujuga oma lastele õpetame, peaks mõtlema igaüks. Öeldakse, et kõige paremad õpetajad on need, kes õpetavad meid südame kaudu. Paigad, kuhu kuulub meie süda, mõjutavad meid elus väga palju.

Minu pühapaik on Valgerannas. Kõik oma unistused, mured ja rõõmud on sealsetele radadele ära räägitud. Ka tähtsamad vastused olen iseendas leidnud just nendel teedel kõndides. Olen märganud, et kui vajan erilist mõtete korrastamist ja selgust, siis tõmbab mind ikka ja jälle sinna. Nii oli see lapsepõlves ja on ka praegu.

Vahepeal on käidud teisigi radu, aga kodukandi omad on endiselt täis möödunud aegade hõngu. Need on täis tuttavaid pilte, lõhnu, helisid ja inimesi. Mõned rajad on juba rohtu kasvanud ning mõnesid radu ei olegi enam, aga tunne suuremaks kasvanud puude all on endine. Selle tajumine tekitab sisemise turvatunde. Rahu ja kodutunde.

Iseenda eest ei saa põgeneda, ükskõik kui kaugele me ka ei rändaks. Oma hinge ja meelerahu leidmine on ikkagi sisemine teekond, kuid selle leidmine ja hoidmine vajab ka toetust omaste ja armsate paikade näol, mis pakuvad äratundmisrõõmu. Tõepoolest, palverännaku tegemiseks ei pea rändama võõrale maale. Võib võtta vabalt ette teekonna mööda Eestimaa armsaid ja endale omaseid paiku. Kõik, mida me vajame, on olemas siinsamas nina all, seda tuleb vaid märgata ja hinnata.

Just sellise meeldetuletava kogemuse on mulle andnud lõppev aasta, kui kaugele ei saanud reisida ning mul oli võimalus avastada Eestis kohti, kuhu ma kunagi polnud sattunud. Võtsime perega eesmärgiks tutvustada lastele erinevaid matkaradu ja pühapaiku. Hea meel oli näha, et metsarajad ja rabad olid rahvast täis. Palju lapsi ja noori. Pean seda väga oluliseks, et uus põlvkond läheneks loodusele, mitte ei kaugeneks sellest.

Tõepoolest, palverännaku tegemiseks ei pea rändama võõrale maale. Võib võtta vabalt ette teekonna mööda Eestimaa armsaid ja endale omaseid paiku. Kõik, mida me vajame, on olemas siinsamas nina all, seda tuleb vaid märgata ja hinnata.

Metsa ja üldse looduse tervendavast mõjust inimese meelele on hakatud viimastel aegadel palju rääkima. Õnneks võetakse seda ka kuulda. Mets on tõepoolest puhastava ja rahustava mõjuga ning vaimse tasakaalu hoidmiseks oluline koht. Inimesed, kes säilitavad sideme loodusega, ei kaota ennast kunagi ära, selles olen ma kindel.