Anu Põldsam: Koht – see on kohtumine ja kohalolu

Audrul, nagu kõikidel teistelgi paikadel, on aga veel üks mõõde. See on koht kohtumise tähenduses. Koht kui ruum ja hetk kohtumiseks (olgu siis unes või ilmsi) iseendaga ning esmajoones end ümbritseva ehk Teisega, olgu selleks Teiseks siis kaasinimene, ümbritsev keskkond või jumalikkus. Ka siis, kui see kohtumine on pidev ja regulaarne, ka siis, kui me oleme kohalikud, võiks see koos kohalolemine säilitada oma uudsuse ja vastastikkuse uuenemise ning transformeerimise väe. Kohtumine Teisega nõuab meilt enesereflektsiooni ja võimaldab meil endas toimuvat ikka uuesti mõtestada – teist tundma õppida tähendab talle samaaegselt ennast tutvustada. Sellise kohtumise olemusest, mille keskmes on siin ja praegu aset leidev vahetu vastastikune suhtluskoht, kus Mina saab Sinaga kohtudes Minaks saada, on väga tabavalt kõnelenud Martin Buber (1878–1965) oma teoses „Mina ja Sina“ (eesti keeles ilmunud 2013). Buberist mõjutatud Emmanuel Lévinas läheb veelgi kaugemale. Ta rajab oma eetikateooria vastutusele Teise ees, Näo ees, millesse vaatamine kohustab mind nii enda kui minu enese ees, sest ei saa olla kohtumist Teisega, kui pole olemas Ennast, mind ennast, kes saab teist kohata või ära oodata.