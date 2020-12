Raivo Tafenau: Rebasefarmi vundament

Kõigepealt üks aus ülestunnistus. Mul on elus vedanud. Vedanud just sellepärast, et pea igal kevadel, kui tsikli garaažist välja ajan, teen esimese reisi lapsepõlvekoju. Ma lõpetan oma sõidu tiiruga ümber Audru rebasefarmi hülgebasseini ja keeran siis suuna Tallinna poole tagasi. Mul tõesti vedas, et sain just seal oma esimesed triibulised, sõitsin esimest korda motikaga, sõrmitsesin esimest korda akordioni, kogesin esimest armastust ja palju muudki. Arvan, et muusikuks saamine ei tähenda ainult lõputut harjutamist ja igavaid solfedžotunde, vaid kätkeb endas erinevaid seiku ja seiklusi, õnnestumisi ja ebaõnnestumisi, kurbust ja rõõmu, valu ja kannatust. Audrus juhtus minuga see, mida meie presidendiproua arvates ei saanud nõukaajal juhtuda: õnnelik lapsepõlv. Korralikust lastetoast ja sotsiaalsest keskkonnast algab kõik, olgugi et elamine kümnete tuhandete karusloomade kõrval polnud just kõige meeldivam.Lapsepõlv Audrus, isa ostetud akordion ja minus muusikalist potentsiaali näinud lauluõpetaja Aili Tamme ning akordioniõpetaja Reet Nurming on andnud mulle korralikult konstrueeritud vundamendi, kuhu olen kogu elu üritanud midagi peale ehitada. Protsess on osutunud keeruliseks, sest ehitusmaterjalideks on elu pakkunud näiteks Nõukogude armeed, kaks aastat tuuritamist mööda Venemaa avarusi koos Anne Veskiga, kuus aastat leiba laevamuusikuna, mitmeid aastaid ööklubide kontserte, mis lõppesid kell kolm öösel, kümneid vastutusrikkaid stuudiosessioone, mitmeid rahvusvahelisi koosseise, vastutust, organiseerimist, palju reisimist, kümne sooloalbumi väljaandmist jne. Uskumatu küll, aga sellise elutempo juures suutis minu abikaasa Signe hoida meie pere koos ja õnnelikuna.

Tänapäeva noortel on lihtsam, aga neil pole jällegi võtta meie kogemusi, sest nemad ei pea pilli ostmiseks sõitma öösel kuhugi Stavropoli äärelinna, kui taksojuhiks on mingi kuldhammastega tegelinski. 23

Meil, tolleaegsetel õhinapõhistel muusikutel, polnud võimalust ennast korralikult harida, mistõttu kõik oskused omandati iseõppimise teel ja märkimisväärselt hiljem kui praegu. Käis meeletu tuhnimine sõprade plaadiriiulites, igasuguste õpikute otsimine ja käsitsi ümber kirjutamine, makilintide pealt lugude transkribeerimine jne. Tänapäeva noortel on lihtsam, aga neil pole jällegi võtta meie kogemusi, sest nemad ei pea pilli ostmiseks sõitma öösel kuhugi Stavropoli äärelinna, kui taksojuhiks on mingi kuldhammastega tegelinski. Neile ei helista sõber vaimustunult: "Kuule sain uue Dave Sanborni vinüüli, kas tahad kuulata?" Öeldakse, et muusika on muutunud sama kättesaadavaks ja odavaks kui kraanivesi. Samal ajal tiheneb konkurents, noorte areng on meeletu. Infotulv ja õppematerjalid on kättesaadavad paari klikiga. Need, kes suudavad selle infoga midagi peale hakata, saavad ruttu meistriteks ning otsivad ükskõik milliste vahenditega ükskõik millist väljundit oma loomingule.