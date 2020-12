Helgi Roots: Audru pühakodade lugu

13. sajandil algas Saksa ordu tõsisem sissetung Läänemere-äärsetesse maadesse. Allutatud Eesti alad said üldnimeks Maritima, see piirkond hõlmas ka osa Audru ümbrusest. Üheks suuremaks ja rikkamaks Audru külaks oli mereäärne Suorbe ehk Sarvi küla, millest sai hiljem nime Sarvi kihelkond. Arvatavasti 1216. aastal ehitati külasse kabel, mis oli siinmail esimene pühakoda. See nimetati samanimelise pühaku auks Martinuse kabeliks. Varem oli samal kohal olnud maarahva püha hiis ebajumal Mardusele. Hiis oli armastatud pühapaik, kus käidi palvetamas ja ohvriande toomas, siin sai suhelda ka lahkunud esivanemate hingedega. Martinuse ja Marduse nimede sarnasusega püüti ilmselt leevendada üleminekut ühest usust teise. Kabeli ehitamise käigus hiis hävitati, kuid matmispaik jäi alles. Tuulte ja tormide tõttu haudadest välja uhutud luudel-kontidel arvati olevat tervendav mõju, selleks tuli vaid luutükike haigele kohale asetada.