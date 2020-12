Mart Kuuskmann: Mõtteid õpetamisest

Füüsika kui loodusteadus ümbritseb meid oma nähtustega kõikjal — vast rohkem kui ükski teine aine, mida me koolis õpime. Ma pean seetõttu väga tähtsaks, et füüsikaseaduste selgitamisele eelneks loodusnähtuste vaatlus ja analüüs. Praktiliste kogemuste ja tunnetatud nähtuste abil saab ka „igav“ füüsikateooria selgemaks ning õpilaste huvi selle aine vastu kasvab.

Asjakohase näitena meenub mulle siinkohal teoreetilise füüsika eksam kõrgkoolis. Sain pileti Carnot` ringprotsessi kohta. Panin kirja meeletud valemite jadad ja graafikud. Kui olin oma vastamise lõpetanud, küsis õppejõud, et kuidas see ringprotess tööle hakkab? Pabinas seletasin selle osa veelkord üle. Õppejõud kordas uuesti küsimust, et kuidas see protsess tööle hakkab? Olin juba segaduses ja arvasin, et eksam ebaõnnestus. Seejärel ütles õppejõud muigel suul, et külmutuskapi juhe tuleb elektrivõrku ühendada. Sain küll eksami eest kõrgeima hinde, aga meelde jäi sellest see, et enamus teoreetilisi selgitusi tuleb seostada praktikaga. Seda kogemust olen järginud pea kogu õpetajana töötamise aja.

Füüsika on väga mitmekülgne valdkond. Kuigi ma pean tähtsaks ka teisi aineid ja eluvaldkondi — kunsti, muusikat, humanitaaraineid, meditsiini jne —, on füüsika neist kõigist minu arvates kõige mitmekesisem. Sellele tõdemusele on andnud selgituse astrofüüsikust akadeemik Ene Ergma. Ühes loengus tõi ta näite sellest, kuidas füüsikud peavad tundma ja mõistma kõiki eluvaldkondi ja alasid. Ta tõi näite, et kirjanikke, luuletajaid, muusikuid, filosoofe, kunstnikke on kõige rohkem füüsikute hulgas. See on nii, sest kõik eelnimetatud alad toetuvad lõpuks füüsikale, mis annab neile teoreetilise selgituse ja võimaldab meil neid mõista.

Teadusmaailm areneb meeletu kiirusega. Praktilisse kasutusse on tulnud seadmed, millest 50—60 aastat tagasi ei osanud isegi unistada, näiteks nutitelefon. Ilma selleta on raske tänapäeval hakkama saada. Vastav tehnoloogia rajaneb aga teoorial, mis oli välja töötatud juba eelmise sajandi keskel. Ka praegu loovad noored teoreetikud tulevikku, mida me veel täielikult endale ette ei kujuta. Stephen Hawking on öelnud, et ta ei propageeri arusaama, et kõik noored peaksid teadlaseks saama, sest maailm vajab erinevate oskustega inimesi. Ent ta toetab suhtumist, et kõik noored peaksid teaduslike teemadega tuttavad olema. Ta on öelnud, et tulekul on veel nii palju ja ta loodab, et see väljavaade mõjub praegustele koolilastele innustatavalt.