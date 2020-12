Toomas Paul: #2 Kolm õpilast

Vestlusring oli kallutatult konservatiivne, osalised nõustusid, et on hulganisti hädasid, mis võivad eksisteerida üksteise kõrval ning mille käes me võime järelikult üheaegselt vaevelda, kuid on arvukalt hüvesid, mis üksteist välistavad või piiravad, ning mida me seepärast ei saa kunagi samaaegselt täies ulatuses nautida. Täiesti mõeldav on ühiskond, kus ei ole üldse ei vabadust ega võrdsust, kuid võimatu on niisugune ühiskond, kus üheaegselt valitseksid nii täielik vabadus kui ka täielik võrdsus.

Saate teise poole arutluste sisuks oli Kołakowski raamatu “Naeruvääristatud Jeesus: Kaksteist esseed” (e.k 2017, tõlkinud H. Lindepuu) kirjutis “Amatöörlik jutlus kristlikest väärtustest” (lk 260—271). Saatejuht tsiteeris alustuseks Kołakowski väidet, et põhiseadusesse raiutud “kristlikud väärtused” ei ole head põhimõtteliselt. Kołakowski arvates ei kuulu see üldse usu keelde, pigem sotsioloogia või siis eetikateooria sõnavarasse. Ei apostel Paulus ega Püha Augustinus ei kuulutanud, et räägivad “kristlikest väärtustest”. See sõnapaar asetab meid kõrvalseisja positsiooni. Neid, kes tahavad põhiseaduses mainida “kristlikke väärtusi”, võib kahtlustada soovis teha kristlusest ideoloogia, mida aga kristlus kohe kindlasti ei ole. Ma olen Kołakowskiga sama meelt. “Amatöörlik jutlus“ on kirjutatud 1996. aastal, kui Poola püüdis vabaneda sotsialistlikust taagast ja kippus kristlust jõuliselt juriidiliselt kehtestama. Kołakowski rõhutab, et kui põhiseaduses oleks kirjas “kristlikud väärtused”, siis see mitte ei muudaks ilmalikke institutsioone kristlikemaks, vaid vastupidi, see ilmalikustaks kristlust. Ta ei usu, et kristlust tabab kaotus. See saab päästetud, ja päästmise taga on pühakud, mitte bürokraadid, head inimesed, mitte vihkajad.