Üks pääsuke ei too veel kevadet

Lisaks olid meil veel koduloomad. Magasime koos talledega, koertest ja kassidest ma parem ei räägigi. Need olid nii tavalised. Ma tunnen tänapäeva lastele kaasa, et nende elu on nii ühekülgne ja kuri. Need multifilmitegelased on nii jube kurjade nägudega. Ma vahel vaatan neid. Seal on palju laskmist ja niisugust kurja sõda. Eks igaüks räägib oma ajastust.

Esimesest viiest eluaastast on mul meelest lastemängud. Meil ei olnud mänguasju, aga meil oli neljaliikmeline üheealiste laste kamp. Meil olid omad mängud.

Külakogukond oli väga ühtne. Sünnipäevad, pulmad, rääkimata matustest — kõik olid koos. Ma mäletan, et kui kellelgi sündis laps, siis tüdrukule viidi valge rätiku sees munakook, aga poisile kringel. Lilled võeti koduaiast.

Me tegime siin Pärnu muuseumiga koostööd. Nad tahtsid teada midagi vanadest pulmakommetest. Minu ülikooli diplomitöö oli aga just eesti pulmadest. Nad olid väga tänulikud, sest meie ajal ei olnud internetti, raamatuid oli samuti väga valikuliselt. Seetõttu pidime istuma tundide kaupa Tartu kirjandusmuuseumis ja otsima materjali, mille kirjutasime väikestele sedelitele. Mul on iga lause all sedel, mis näitab ära selle allikad. Mulle öeldi, et sellist materjali on tänapäeval raske leida, kui sa ise ei viitsi seal istuda.

Vene aeg

Kõige rohkem mäletan ma seda, et venelasi kardeti paaniliselt. Propaganda oli nii suur. Nagu ma juba ütlesin, meie külas elektrit ei olnud, polnud ka ühtegi autot. Inimesed liikusid jalgsi. Kust informatsioon üldse meieni jõudis? Külarahvas kuulis kuskilt midagi, kes mida. Põltsamaale oli seitse kilomeetrit, see oli lähim keskus.

Mul oli hästi nutikas onu, kes vedas ühe teise poisiga üles toa peale traadi ja mingid klapid olid neil ka. Nad said kätte Ameerika Hääle. Ise olid noored maapoisid, kellel polnud mingeid tehnikaraamatuid. See on minu jaoks uskumatu. Nad kuulasid seda raginat ja kädinat — eks nad sealt siis üht-teist kuulsid, kuid see oli ju ka suunatud kõne. Nii see informatsioon meil siis seal levis.

Minu esimene kogemus ongi selline, et keegi tuli suure jooksuga Põltsamaalt ja ütles, et venelased on minu kodukohast kolme kilomeetri kaugusel. Ema keetis parajasti mune, ta surus mõned neist mulle põlletaskusse, võttis meid õega kaenlasse ja viis lepikusse. Ema pani meile vatiteki peale ja õpetas, et kui venelased tulevad, siis öelge: „Mama doma“.

Siis nad tulidki. Midagi hirmsat ei juhtunud, sest minu vanaisa oskas vene keelt ja see päästis terve meie küla väga paljudest halbadest asjadest. Ega ma sellest ajast peale rahva suure hirmu väga palju ei mäletagi.

Saksa aeg