Hardo Pajula: Vaade poldrilt

Edmund Burke’i Seltsi YouTube’i kanalil on lühiklipp, kus Rupert Sheldrake ütleb: „Pole ime, et valdavaks psüühikahäireks ilmalikus läänes on tänapäeval depressioon — massiivne depressioon! Miljonid ja miljonid inimesed tarvitavad antidepressante, et võidelda oma masendusega. Ja kuivõrd meie maailmavaade on niivõrd depressiivne, siis pole see ka eriti üllatav.“ „Teadust ja vaimset praktikat“ võibki pidada antidepressandiks agnostikutele, ja peale fundamentalistide oleme me Sheldrake’i sõnul lõppude lõpuks kõik agnostikud.