Hardo Pajula: sõnum sõbralt

Kõne ajaks oli mul midagi ilmselt juba läbi põetud. Olin ennast tundnud paar päeva pisut põdurana. Tagantjärgi on nüüd vist juba pea võimatu öelda, kes mind täpselt hammustas. Sügiseti on külmetushaigustest raske kõrvale jääda, seekord pääsesin aga isegi ilma suurema nohuta.

Episood poleks minu jaoks märkimisväärne, kui sellega ei kaasneks kogu seda epideemiatralli. Kõigepealt tahetakse meilt teada, kellega me peale esimest kontakti kokku oleme puutunud. Kuhu tõmmata siin piir? Olin oma esimeses kõneluses tervishoiuametnikuga pisut tõrges. Ma ei kuula peaaegu üldse raadiot, aga ka minul oli veel üsna hiljuti keeruline vältida epistlit sellest, kui oluline on kaitsta üksteise andmeid. Seda lugu mängiti meile ette pea samasuguse innukusega kui täna koroonakannelt. Praegu on antud korraldus kaitsta andmete asemel üksteise tervist. Ootan huviga, millised juhtnöörid saame perestroika järgmisel etapil.