Peeter Laurits: psühhoaktiivsed taimed

Mõned taimed mõjuvad meie meeltele ja vaimule otseselt ja ülitugevasti, nad muudavad meie maailmataju. Tavakeeles kutsutakse psühhoaktiivseteks taimedeks just neid. Nende alkaloidid oleks nagu disainitudki inimpsüühikaga suhtlemiseks. Opiaadid näiteks justkui imiteerivad meie oma organismi poolt toodetavaid morfiine.

Psühhoaktiivseid taimi on palju ja nende mõju on väga erinev. Osad on rahustavad, osad ergutavad, mõned põhjustavad eufoorilisi, hallutsionogeenseid või deliirseid seisundeid. Kohvi, tubakat, kanepit, oopiumimooni ja kokapõõsast tarvitatakse tänapäeval massiliselt, vähem levinud on mitmesugused seened, peiote-kaktus, beetel, ayahuasca, khat, luulusalvei, inglitrompet, akaatsiad ja lugematu arv teisi. Varasematel aegadel on kindlasti kasutatud veelgi rohkemaid taimi. Raske uskuda, et vanad metsatargad ei teadnud, kuidas ogaõuna, koerapöörirohtu, maikellukest või sookailu tarvitada nii, et nad ära ei mürgitaks, kuidas neid ette valmistada ja keda neist kellega kokku segada. Vanasti sõltus inimeste elu taimede tundmisest märksa enam kui praegu, suur hulk pärimust on kaotsi läinud.

Taimede endi neurobioloogiat tunneme me alles väga vähe. Me ikka veel üllatume, kui leiame taimedes sarnasusi soojavereliste psühhokeemiaga. Selge on see, et taimedel ei ole närvisignaalide edastamisele spetsialiseerunud rakke — neuroneid, neil tegeleb signaalide edastamisega suurem hulk kudesid. Nad kasutavad paralleelselt nii elektrilisi kui keemilisi signaale, just nagu loomadki. Ka nende peamised neurotransmitterid – dopamiin, serotoniin, glutamaat — on samad, mis loomadel, või siis nende omadega molekulaarselt väga sarnased. Kuidas aga taimed oma neurotransmittereid ilma neuroniteta kasutavad, sellest pole meil halli aimugi. Mingil kummalisel kombel taimed siiski tajuvad, mäletavad ja õpivad; neis toimuvad protsessid, mille abil me kirjeldame teadvust. Lisaks kõigele nad suhtlevad isekeskis, teiste loomade ja meiega, nende suhtlustüüp on paralingvistiline, vahetult kehaline ja meeleline. Taimses semiootikas ei ole tähistajat võimalik lahutada tähistatavast, isegi indiviidi eristamine on küsitav ja seepärast on meil taimede suhtlusviisist väga raske aru saada.

Inimkond on aastatuhandeid kasutanud psühhoaktiivseid taimi, et oma teadvust avardada või nihestada. Selle kohta on piisavalt nii arheoloogilisi andmeid kui ka kirjalikke allikaid. Tänapäeval domineerib psühhotroopide kasutamine lõbu- ja mõnuainena, millega, nagu pidudroogidega tihti juhtub, minnakse ka liiale ja lastakse katus lendu. Paljud kasutavad neid oma sooritusvõime tõstmiseks olgu spordis, loometöös või suhtluses. Hulga vähem on selliseid inimesi, kes kasutavad väetaimi rituaalsetel eesmärkidel, teadvuse avardamiseks või suhtlusviiside otsinguks taimsete eluvormidega, biosfääriga.

Vanades kultuurides ja praeguste metsarahvaste seas on rituaalne ja maagiline praktika aga valdav. Paljudel rahvastel tegelevad psühhonautikaga eelkõige õppinud ja pühendunud isikud – šamaanid või targad, kes juhivad ka grupirituaale, kui nende järele tarvidus tekib. Šamanistlikus pärimuses on hulgaliselt lugusid sellest, kuidas taimed inimesega, olgu siis rituaali käigus või unes, ühendust võtavad ning mitmesuguseid juhiseid ja õpetusi jagavad. Psühhoaktiivsete taimede rituaalne roll on olnud värav teistsuguste reaalsustega suhestumiseks. Etnobotaanik Terence McKenna käis üheksakümnendatel välja hüpoteesi, et inimkeel on tekkinud sümbiootilises suhtes psilotsübiinseentega ja pühendas sellele teesile terve peatüki oma raamatus “Jumalate toit”. Tema hüpoteesi tõestada ei ole mingil kombel võimalik, ümber lükata samuti mitte, aga olles kogenud psühhedeelseid valgustumisi, ei näe ma selles midagi võimatut.