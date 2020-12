Merlin Sheldrake: me oleme kõndivad ökosüsteemid

Jah, nii see on. Ma arvan, et me teeme seda tegelikult kogu aeg, selle vastu ei olegi head rohtu. Me unustame alailma ära, et meie kaardid on ikkagi ainult kaardid ja mitte territoorium. Me unustame ära, et meie mudelid on vaid mudelid ja meie metafoorid vaid metafoorid. Meil ei ole kahjuks metafooride asemel ka midagi paremat kasutada. Ainus, mis me siin tegelikult teha saame, on mängida võimalikult paljude erinevate mõtteraamistike ja kõnekujunditega, püüda vaadata maailmale võimalikult paljudest vaatenurkadest ja kogu aeg meeles pidada, et meie metafoorid on siiski vaid metafoorid. Ma usun, et kui me seda hoolikalt teeme, siis õnnestub meil ehk vältida neid probleeme, millega me praegu kokku puutume. Whiteheadi sõnul lähevad asjad viltu siis, kui me unustame ära, et me näeme oma mudeleid, mitte reaalsust ennast. Aga nagu ma juba ütlesin, selle vastu ei olegi head rohtu. Me peame vaid olema sellest probleemist teadlikud ja ei tohi seda kauaks ära unustada.