Kaie Metsla: praktiline katse kassiga

Lapsepõlvest on mulle meelde jäänud, et kui kassile anda mängimiseks palderjanijuur, siis muutub ta ülienergiliseks ja hakkab käituma justkui joobeseisundis. Tahtsin sellele mälestusele kinnitust saada ja valmistasin ette praktilise katse kassiga. Ostsin apteegist palderjanitinktuuri ja piserdasin seda kuivale kiisutoidu krõbinale. Palderjanil on eriline lõhn, mis kasse lummab. Kui näljane loom õuest tuppa tuli ja õhus palderjani hõngu tundis, toimus naljakas metamorfoos. Kass huvitus krõbuskist, jäi mulje, nagu oleks keegi teda selle poole tirinud nähtamatu paelaga – ta kael venis pikaks, nina küünitus palani, seejärel limpsis ta toiduraasu ettevaatlikult puhtaks. Isukaks seda söömist just pidada ei saanud. Kui aga krõbin kord alla oli neelatud, keeras hiirekuningas end tinktuuripudeli kõrvale külili ja hakkas end mõnuledes edasi-tagasi üle selja rullima. Lugesime eelkatse õnnestunuks – kassil oli ilmselgelt hea olla. Selle peale tekkis meil järgmine mõte, et kui kiisul juba on hea, siis võiks tal meie arvates vabalt veel natuke parem olla. Paar tundi hiljem, kui me proovisime kassile suuremat kogust tilkasid sisse anda, oli pilt hoopis teistsugune. Kass üritas käpaga kausist pruuni vedelikku välja visata, ta silmad muutusid uduseks ja liigutused venivaks. Seekord näis palderjan toimivat rahustina.