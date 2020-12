Jonas Nahkor: Looming, mis ei avaldu vormides

Ja kui see kõik lõpuks maha jääb, võin juba mõelda, et olen kuhugi kohale jõudnud. Minus on tähelepanu, mida ei summuta hirm, minu meeled on ärksad, sest neid ei ahenda valgusvihk, inimeste jutuvadin ega muud hääled. Kõik, mis minu ümber on, sunnib mind tajusid teritama, kuulama ja ümbritsevat jälgima, seda eriti pimedas. See, kuidas me suhtume vaikusse, määrab selle, kuidas me teeme muusikat. See, kuidas me suhtume pimedusse, määrab selle, kui palju me näeme.

Olen Kütioru Avatud Ateljee raamatu lehitsemisega lõpule jõudnud. Kütiorgu ehk metsa elama minnes ei lõiganud Peeter Laurits end ümbrusest ära, vaid liitis end pärisümbrusega uuesti kokku – sain raamatust teada, et temaga naasid „koju“ ka koer Kongo ja kass Hippolit.

Muutunud teadvuseseisundid

Mõiste „muutunud teadvuseseisund“ seostub mõnele psühhedeelikumide või laagritega — tuleb retriiti minna, raha välja käia ja õpetaja palgata. Kaaslasele, kes mõnd sellist lahendust minulegi tutvustab, ütlen, et ma ei soovi seda teha. Mõjutaja, mida mina olen valmis teadvuseseisundi muutmiseks vastu võtma, on sihitu hulkumine öises metsas. Ma usun, et see kogemus on kõige lähemal Jiddu Krishnamurti kirjeldatud loomingulisele tähelepanule.

Nimelt küsib Krishnamurti korduvalt, sealhulgas ka 1980. aasta dialoogides, kas on olemas loomingut, mis ei avaldu vormis – ei muusikalise, tehnilise, maalilise, usulise, skulptuurilise, spirituaalse, sõnalise ega ühegi teise materiaalse jäädvustusena. Jah, ka usk, sõna ja spirituaalsus on tema jaoks materiaalsed, sama jäigad ajasse kinni jäänud asjad nagu kivist skulptuurid. Krishnamurti kirjeldab kogemust, kus toimub loomine, ning nagu ma temast aru saan, siis selle loomise käigus luuakse vaikust, mittemidagit, nulle.

Sellise loomingu vennastermin on võõrkeelne sõna „negatsioon“. Kusjuures too kogemus pole kättesaadav ainult Krishnamurtile, vaid ta peab seda täiesti igapäevaseks asjaks – see toimub igas vaatlejas, kes unustab vaatamise ajal enda külge mälestusi korjata ja mõelda. See on valguse ja pimeduse, rohelise ilu ja väikeste loomade häälte tegutsemine minu sees minu enda osavõtuta.