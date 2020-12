Helle Kaasik: psühhedeelse kogemuse mitmekesisus: vikerkaare nähtamatu värv

See ei tähenda siiski, et ayahuasca kõigile hästi mõjuks. Enamus inimesi ei soovi ega vaja sellist tugevat teadvusemuutuse kogemust. Ometi on inimesi, kellele ei piisa sellest, et nad loevad ekstaatilistest ja müstilistest kogemustest religioonipsühholoogia õpikust, nad tahavad lisaks teadmisele ka tunda.

Buum, äri ja turistilõksud

Ayahuasca rituaalid on maailmas populaarsust kogudes äriks muutunud. Eestis küsitakse rituaaliöö eest tavaliselt 100—150 eurot, sageli tehakse 2—3 ööd järjest. Mitmed ayahuasca traditsioonidega põlisrahvad on nende püha ravimiga äritsemisest nördinud ja protestivad selle vastu. Teised aga kasutavad ayahuasca-buumi, et lüpsta naiivsetelt valgetelt head raha. Buum on koroonaviiruse leviku tõttu hoogu kaotanud, kuid rituaale jätkavad mõned korraldajad, kes ei hooli keeldudest ega nakkusohust, vaid väidavad, et nende teenused kaitsevad haiguste eest.

Ayahuasca-buumi edenedes ja hindade kasvades hakkasid rituaale korraldama ka rikastuda soovijad, kes ei karda tulu nimel seadust ega turvareegleid rikkuda. Isehakanud rituaalikorraldajaid huvitab sageli raha rohkem kui osalejate tervis või traditsiooni järgimine. Nende libatseremooniaid iseloomustavad kõrge hind, liiga suured grupid, avalik reklaam internetis, imelubadused ja turundustrikid. Traditsioonilise taimejoogi asemel võidakse osalejatele pakkuda teistest taimedest või psühhofarmakonidest aseaineid või siis pakutakse lühikese aja jooksul mitmeid tugevatoimelisi aineid – see võib olla tervisele ohtlik. Seadusevälistes rituaalides osalejaid võidakse petta ja ära kasutada, sest teatakse, et need ei lähe üldjuhul politseist ega tarbijakaitsest abi otsima. Ayahuasca’t ja selle aseaineid pakutakse mõnikord koguni internetis müügiks. Sellisest ärist on mõistlik eemale hoida. Paraku satuvad selle ohvriks sageli just kogemusteta inimesed, kes ei oska „püha meditsiini“ pakkuvaid turistilõkse ära tunda.

Miks uurida võõramaiseid rituaale?

Miks uurida Eestis Amazooniast pärinevaid “looduslaste veidraid hobisid”, võõramaiseid rituaale, milles on osalenud ainult mõni tuhat Eesti inimest?

Erinevaid vaimseid õpetusi pakutakse meile igast kandist ja selles mitmekesisuses on keeruline orienteeruda. Seepärast otsivadki inimesed vastuseid ja lahendusi isiklikku kogemust pakkuvatest praktikatest. 237

Muidugi tuleb Eestis kõigepealt tegelda tõsiste, paljusid inimesi puudutavate probleemidega nagu inimeste tervis, majanduslik toimetulek, turvalisus, keskkond ja rahvakultuur. Paraku on tänapäeva elav rahvakultuur mõjutatud kogu maailma kultuuridest. Erinevaid vaimseid õpetusi pakutakse meile igast kandist ja selles mitmekesisuses on keeruline orienteeruda. Seepärast otsivadki inimesed vastuseid ja lahendusi isiklikku kogemust pakkuvatest praktikatest. Enne nende kohta arvamuse kujundamist on ju ometi mõistlik teada, millega on tegu: missugused inimesed nendes rituaalides osalevad ja miks, mida seal tehakse ning kuidas see osalejate elu mõjutab.

Vikerkaare nähtamatu värv

Psühhedeelsetes rituaalides osalejad moodustavad Eestis silmapaistmatu vähemuse – vähemuste vikerkaare nähtamatu värvi, ultravioleti.

Me kohtume aeg-ajalt mõnes metsamajas üksteisega, rituaalijuhiga, pühade taimede ja iseendaga. Me vaatame tähti, kuulame muusikat, laulame, palvetame, jagame oma unistusi ja kogemusi. Elame igapäevaelu koos teistega ja siiski veidi teisiti, sest oleme kogenud midagi erilist. Oleme ehk ka natuke loodushoidlikumad ja -lähedasemad.

Kes pole hädas, jätta rahule

Kas ühiskond peab keelama seda, et inimesed valivad oma teadvuse seisundi muutmiseks seaduslikust alkoholist vähem kahjuliku aine, mis erinevalt alkoholist ei põhjusta sõltuvust ega vägivaldsust?

Kuivõrd on inimene meie ühiskonnas vaba tegema iseendaga seda, mis kedagi teist ei kahjusta?

Kas tuleb kurjategijateks pidada neid, kes kellelegi kurja ei tee? Või on enamusest erinemine iseenesest kahtlane ja karistatav?

Üht pisikest vähemust uurides tekivad sellised suured küsimused.

Arutasin abikaasa Markoga tööpäeva lõpus, kuidas ühiskond psühhoaktiivsete ainete kasutajatega käituma peaks.

“Kes on hädas, neid tuleb aidata. Kes pole hädas, jätta rahule,” arvas ta.

See on kõige mõistlikum jutt, mis ma sel teemal kunagi poliitiku suust kuulnud olen.