Luis Eduardo Luna: Mõned mõtted meelest, panpsühhismist ja psühhedeelikumidest

Teadvusuuringud olid kuni viimase ajani pea keelatud territooriumiks. Kes sinna omal riisikol siiski sisenes, võis seada ohtu oma akadeemilise karjääri. Psühhedeelikumide teaduslikud uuringud olid seda veelgi enam, sest keeluseadused olid kogu selle teema kalevi alla pannud. Panpsühhismist, mis on iseenesest vana idee, ei räägitud ka mujal kui ainult üsna piiratud filosoofilistes ja teaduslikes ringkondades. See kõik on nüüd järsult muutunud — kõigis nimetatud valdkondades ilmub tohutult artikleid ja raamatuid ning interdistsiplinaarsed arutelud, kuhu on kaasatud füüsikud, bioloogid ja teised, on väga huvitavad ja mõtlemapanevad. Kas teadvus on emergentne nähtus, mis tekib pärast seda, kui on jõutud vajaliku komplekssuse tasemeni? On see universumi fundamentaalne omadus, mida võib leida selle kõikidelt tasanditelt, kõige väiksematest aine- ja energiaosakestest ning elusorganismidest kuni galaktikate vastastikmõjuni? Me räägime siin meele ja mateeria, teadvuse ja füüsikalise maailma suhete suurest saladusest. Descartes’i range dualism on mitmete sajandite vältel hoidnud lääne mõtlemist oma haardes. Praegu räägitakse üle kogu maailma uutest lähenemisnurkadest, et paremini mõista seda avaramat pilti, mille paljude erinevate erialade üheaegne informatsiooniplahvatus meie käsutusse on andnud?

Me vajame laiahaardelisemat füüsikalist maailmavaadet. „Meele“ mõistet segab meil praegu füüsikalistes või loogilistes kategooriates käsitleda meie puudulik teadmine fundamentaalsetest füüsikaseadustest,“ kirjutab Penrose. 19

Sellised kaalutlused on eriti olulised meie ajastul, mida Paul J. Crutzen on nimetanud antropotseeniks ning mille kohta on meil piisavalt andmeid, et väita: inimsugu on asunud muutma või mõjutama meie maakera atmosfäärilisi, geoloogilisi, hüdroloogilisi, biosfäärilisi ja teisi süsteeme. Me oleme ökoloogilise katastroofi künnisel, millega kaasneb vältimatult ka sotsiaalne kokkuvarisemine. Meil on suurem põhjus kui kunagi varem mõelda inimeste osast sel planeedil, sest me vajame praegusel kaootilisel ajal hingepidet ja uut tähendust. On aeg tõsiselt küsida, millel rajaneb õigupoolest arusaam oma liigi väidetavast erandlikkusest. Kuidas see klapib tõsiasjaga, et me oleme nii sees- kui välispidiselt sängitatud mikroorganismide tohutusse maailma, mis meid käigus hoiab ning mis seob meid koos teiste liikidega määratusse elukangasse. Me teame nüüd, et kujutame endast konglomeraati, mis koosneb triljonite mikroorganismide rakuvõrgustikust. Meie tervis ja isegi tuju sõltuvad selle konglomeraadi käekäigust.